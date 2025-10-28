Sobre a liminar do ministro aposentado Luís Roberto Barroso, do STF, a respeito da possibilidade de enfermeiros e técnicos de enfermagem a prestar auxílio em aborto legal, noticiado aqui nesta coluna ontem, o ministro Gilmar Mendes proferiu voto-divergente, por entender não estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida cautelar.\nO Supremo, então, formou maioria de votos para não referendar a liminar de Barroso. Até o momento, acompanharam a divergência os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Flávio Dino, Nunes Marques e Edson Fachin. (ADPFs 989 E 1207).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.