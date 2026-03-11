Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi, em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)\nDaniel Vorcaro, o enrolado empresário e dono do Banco Master, foi preso na última semana e foi mantida pela Justiça Federal de São Paulo, que determinou sua transferência para o sistema prisional estadual após audiência de custódia. O mesmo foi decidido em relação ao seu notório cunhado, Fabiano Zettel.\nEles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo. A prisão de deu na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.