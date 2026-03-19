O STF formou maioria para a manutenção de Daniel Vorcaro na prisão, mantendo a decisão do ministro André Mendonça. O banqueiro mais enrolado do país, que chafurdou com metade da República, trocou suas mansões gigantescas por uma sala de nove metros quadrados no presídio, em sistema RDD – Regime Disciplinar Diferenciado, rigorosíssimo.\nUma delação já era prevista, mas, agora, com a manutenção da prisão e a troca de advogado – foi contratado o criminalista José Luis Oliveira Lima, que já é acostumado com delações –, isso ficou ainda mais evidente. O causídico ficou conhecido quando defendeu o notório José Dirceu, do PT, no mensalão, e o empresário Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, na Lava Jato. Juca, como é conhecido, advoga também para Braga Neto, general, no processo do 8 de janeiro.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.