Uma mulher alegou que construiu um muro ao redor de sua casa para maior segurança e privacidade, mas o seu vizinho não gostou e disse que a construção estava acumulando água de chuva em frente à sua residência e, por isso, proferiu algumas ameaças. O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Ceará.\nEle proibiu que a mulher transitasse pelo corredor entre os dois imóveis e colocou sacos de areia sobre canos e instalações elétricas do poço dela, o que danificou as estruturas, causando prejuízos. Ela procurou a Defensoria Pública para tentar uma conciliação, mas quando o homem recebeu a notificação as ameaças aumentaram.\nEle chegou a cuspir em direção à casa dela e o medo foi estendido à filha da mulher, que mora na mesma casa. Ela pediu proteção da Lei Maria da Penha, mas o vizinho disse que não poderia ser aplicada, pois não mantém relação afetiva com a vizinha. A Defensoria discordou e disse que a violência de gênero também se caracteriza por atos de menosprezo e discriminação. O fato é que os demais julgadores acompanharam o voto da relatora e concedeu as medidas protetivas em favor da vizinha, com base na referida lei. (Processo 0625315-02.2024.8.06.0000).