O Juízo de Ceará-Mirim/RN converteu em preventiva a prisão em flagrante de um homem em situação de rua, detido após furtar um disjuntor de uma escola particular. O juiz, ao decidir, reconheceu a situação de vulnerabilidade do custodiado e lamentou o fato, dizendo que ele é também “vítima do sistema”.\nO homem vive num barraco improvisado, sendo dependente químico e enfrenta luto pela morte recente da mãe. O MP pediu a manutenção da prisão, já que ele possui outros furtos apurados em inquérito. De qualquer forma, a prisão foi mantida. Bom se o Judiciário assim procedesse também contra os grandes ladrões da nação, que quase sempre continuam livres, lépidos e fagueiros.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.