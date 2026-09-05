O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou no último dia 21 o ex-presidente Jair Bolsonaro a voltar a receber visitas durante o cumprimento da prisão domiciliar, medida que estava suspensa havia 30 dias, depois que o seu filho, o senador Flávio, publicou nas redes sociais carta escrita pelo pai. O preso continua proibido de utilizar internet, inclusive por meio de terceiros.\nAgora os filhos Carlos e Jair Renan poderão voltar a frequentar permanentemente a residência do pai, mas as demais visitas continuarão dependendo de autorização de Moraes. Flávio Bolsonaro continua proibido de ver o genitor por 90 dias, conforme medida tomada em 13 de julho passado. (Processo EP 169).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.