Supremo Tribunal Federal (Wallace Martins/STF)\nEla praticamente pediu, depois da sustentação que fez em pleno STF. A juíza do trabalho aposentada Claudia Marcia de Carvalho Soares declarou em rede nacional que os juízes de primeiro grau, vejam só, pagam o próprio combustível. Ela é diretora-executiva da Associação dos Juízes do Trabalho (Ajutra), e presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho (ABMT). Sua fala foi durante o referendo das liminares concedidas pelos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que suspenderam os pagamentos acima do teto constitucional do Judiciário.\nVeja as pérolas da magistrada: “Juiz de primeiro grau não tem carro oficial, paga do próprio bolso o combustível. Não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório. Nós pagamos”. Esse vídeo circulou exaustivamente nas redes e foi acompanhado de montagens, ironias e comparações com fatos da realidade. A juíza demonstrou total dissociação da realidade, num país de desvalidos como o Brasil. Não deu outra: virou meme. Ela fez nota para rebater os ataques, mas não há como retroceder.