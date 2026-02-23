Na sessão do Superior Tribunal de Justiça do último dia 11, o procurador Fernando Maciel disse ter o “compromisso institucional e pessoal” de ser um procurador VIP na tribuna. E se explicou: “VIP porque virei importuná-los pessoalmente, trazendo sempre as razões recursais da Previdência Social nesses temas tão sensíveis em matéria de Direito Previdenciário”.\nEle sustentou durante o julgamento do Tema 1.341, o qual decidirá se filho maior inválido que recebe benefício previdenciário pode ter direito à pensão por morte. Nesses casos, frisou, a presunção de dependência não é absoluta e pode ser afastada mediante demonstração de que o dependente possui meios próprios de subsistência.\nConcluiu dizendo que atribuir ao INSS o ônus de provar a inexistência de dependência configuraria “prova diabólica”, pois caberia ao próprio dependente comprovar que, mesmo com benefício próprio, necessitaria de auxílio permanente dos genitores. (REsps 2.168.454 e 2.168.455).