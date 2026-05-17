Juíza da Vara Única de Penalva/MA rescindiu contrato de multipropriedade e condenou empresas do setor turístico a restituírem valores pagos por consumidora, com retenção de apenas 20% a título de despesas administrativas.\nA julgadora reconheceu abusividade das cláusulas contratuais e das práticas de venda, fixando indenização de 10 mil reais. Consta que a consumidora ajuizou ação para rescindir contrato, sustentando que foi abordada durante momento de lazer e submetida a uma longa sessão de vendas, marcada por forte apelo emocional e promessas de investimento vantajoso.\nA empresa, em sua defesa, disse que a compradora estava em sua plena capacidade civil e sustentou a validade das cláusulas. A juíza, contudo, reconheceu a vulnerabilidade da consumidora decorrente de assimetria informacional e das técnicas de venda empregadas. Assim, julgou procedentes os pedidos e condenou as empresas em dano moral, além da restituição de valores. (Processo 0802019-77.2025.8.10.0110).