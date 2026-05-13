O advogado Tiago Pitthan, que foi diagnosticado com câncer no estômago em estado avançado, decidiu promover um “velório em vida”, com data marcada para o dia 30 de maio próximo. O evento será em Campo Grande/MS, e reunirá amigos e parentes.\nEle disse que quer deixa como legado o afeto, respeito, gratidão e bom humor, afirmando que embora existam dificuldades, considera ter vivido com intensidade e, mesmo diante da possibilidade de não estar presente na data, mesmo assim quer que aconteça de qualquer jeito.\nEle foi diagnosticado em janeiro de 2024 e passou por cirurgia, mas descobriu que a doença já havia se espalhado. No velório, haverá apresentação de musicais, venda de bebidas e comidas, além de participação de artistas locais, sendo a entrada gratuita, mediante lista organizada pelos amigos.