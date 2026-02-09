Alexandre de Moraes, ministro do STF, suspendeu trechos de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que obrigavam os Correios a conceder vale-peru e outros benefícios aos funcionários. Ele disse que isso representaria alto impacto financeiro para a estatal.\nTudo começou durante campanha salarial 2025/2026 e as negociações estariam em andamento quando os trabalhadores deflagraram greve nacional por tempo indeterminado. O conflito foi levado ao TST por meio de dissídio coletivo de greve e a Corte publicou sentença com regras que passaram a valer para todos os funcionários, incluindo as cláusulas de benefícios.\nOs Correios apresentaram recurso ao STF dizendo que parte das cláusulas repetiu regras de acordo anterior e criou novas obrigações com custo elevado, inclusive o tal vale-peru, razão pela qual o ministro suspendeu trechos da decisão, determinando comunicação urgente ao TST e manifestação das partes interessadas e da PGR. (Processo SS 5.731).