Parece óbvio, mas não é possível reconhecer usucapião, quando arguido como defesa, em área de preservação permanente (APP). Foi assim que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que negou recurso de ocupante que alegava exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 20 anos sobre área rural às margens de um curso d’água no município de Jaciara/MT.\nO espólio do proprietário registral ingressou com ação reivindicatória para reaver a posse de parte da gleba, tendo sido negado o pedido em primeira instância, com reconhecimento da usucapião em favor do ocupante, mas essa decisão foi reformada no TJMT e confirmada pelo STJ. A Corte entendeu que nos casos de APPs, apesar de não se tratar de bem público, incidem limitações administrativas severas que inviabilizam o reconhecimento de efeitos jurídicos à ocupação irregular. (REsp 2.211.711).