A Havan S/A foi condenada a pagar 15 mil reais por danos morais ao humorista Paulo Vieira depois de a empresa utilizar, sem autorização, um áudio com sua voz em um vídeo promocional publicado no Youtube. A sentença é do Juízo da 6ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo.\nConsta que a empresa publicou, em 30 de abril de 2025, um vídeo promocional em seu canal oficial do Youtube um trecho de publicidade com voz do artista, extraído do programa Avisa Lá Que Eu Vou, sem autorização alguma. O vídeo chegou a alcançar 15 mil visualizações.\nPaulo Vieira alegou que a sua voz e sua imagem constituem instrumentos de trabalho com valor econômico próprio, sendo habitualmente remunerado por campanhas publicitárias e, por isso, pediu indenização de 300 mil reais por danos morais. A Havan questionou a legitimidade do ator para propor a ação e pediu que o valor não ultrapassasse 8 mil de condenação.