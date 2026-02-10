Justiça da Bahia proibiu que uma turista do Rio Grande do Sul, que foi presa por injúria racial, frequente a Praça das Artes no centro da capital baiana, pelo prazo de 12 meses. O local foi onde ocorreu o episódio que levou à prisão de Gisele Madrid Spencer Cesar, na noite de 21 de janeiro passado, cuja decisão é do Juízo da 2ª Vara das Garantias de Salvador/BA.\nConsta que a turista ofendeu verbalmente uma comerciante negra durante o evento público no Pelourinho, chamando-a de “lixo” e cuspindo em seu rosto. A vítima disse que a mulher afirmava ser branca enquanto proferia insultos, comportamento mantido mesmo depois que foi conduzida à delegacia, após de ter sido contida por populares.\nEm audiência de custódia a defesa pediu relaxamento da prisão, alegando falta de flagrante e de provas suficientes, mas entendeu-se que havia materialidade e os indícios estavam presentes. Mesmo assim, o Juízo acompanhou o Ministério Público e concedeu liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares.