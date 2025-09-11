Uma farmácia de Florianópolis/SC foi condenada a indenizar em R$ 20 mil uma balconista que foi assaltada três vezes. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu ser a atividade da mulher de risco, não exigindo comprovação de culpa da empresa.\nOs assaltos foram com arma de fogo e em um deles teve o revólver apontado para sua cabeça. Ela desenvolveu crise de pânico e passou a tomar remédios para ansiedade. Disse que o estabelecimento é o único a funcionar na região até às 19 horas e que isso contribui para o ocorrido.\nA empresa alegou que também é vítima da falta de segurança pública, não podendo ser responsabilizada pelos assaltos, que foram praticados por terceiros. A Corte de segunda instância disse que o fato de fechar às 19 horas não é suficiente para responsabilizar a empresa e que foram tomadas medidas, como instalação de câmeras.