O Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou que a União assegure o fornecimento contínuo do medicamento Mitotano a pacientes do SUS com carcinoma adrenocortical, diante da omissão estatal e do risco iminente à saúde e à vida.\nTrata-se de doença rara e que o remédio é quimioterápico de uso principal, tanto em casos de tumor inoperável quanto metastático. Disse o Ministério Público que o Ministério da Saúde reconhece o fármaco como a primeira e mais eficaz escolha para o tratamento, sem jamais ter questionado a sua eficácia.\nFoi fixado prazo de 15 dias para levantamento nacional de estoques nos centros de oncologia do SUS e imediata distribuição do medicamento em caso de excedentes e desabastecimento. Em 30 dias a União deve apresentar o plano de ações e cronograma detalhado para assegurar o fornecimento do medicamento. (Processo 5014620-60.2025.4.02.0000).