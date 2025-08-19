O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um município do interior do estado a indenizar, por danos morais, uma criança com deficiência em razão da interrupção do transporte escolar adaptado. A mãe ajuizou a ação após a prefeitura ter interrompido o serviço que permitia o deslocamento diário do seu filho até uma cidade vizinha.\nA criança foi diagnosticada com síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista e estuda na rede municipal. Para o relator, a interrupção do transporte comprometeu diretamente o direito fundamental à educação, sendo dever do Poder Público fornecer meios adequados para a sua locomoção até a unidade de ensino.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.