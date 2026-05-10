O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o início do cumprimento das penas aplicadas ao denominado “núcleo 2” da tentativa de golpe de Estado, passando os réus à condição de presos definitivos, após o trânsito em julgado das condenações.\nEssa decisão inclui o ex-assessor de Bolsonaro, Filipe Martins, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques, a ex-delegada da Polícia Federal e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça Militar Marília Alencar, o coronel da reserva do Exército e ex-assessor presidencial Marcelo Câmara, bem como o general da reserva Mário Fernandes.\nAs penas foram arbitradas entre 8 anos e 26 anos e 6 meses de reclusão. Além dessas penas, os condenados irão arcar, solidariamente, com o pagamento de indenização mínima de 30 milhões de reais, como forma de reparação por danos morais coletivos. (AP 2.693).