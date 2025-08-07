O senador Marcos do Val (Podemos) irá devolver o passaporte diplomático e usar tornozeleira eletrônica e, além disso, não poderá usar as redes sociais, além de bens e ativos financeiros bloqueados, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.\nTudo isso por conta da viagem do parlamentar aos Estados Unidos, em 23 de julho, mesmo estando proibido de deixar o país por decisão do Supremo. Ele é investigado pela Polícia Federal por integrar uma campanha de ataques institucionais ao STF e à própria PF. Ele não só viajou aos Estados Unidos, como fez vídeo a respeito. (Pet 12.404).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.