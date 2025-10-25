Alexandre de Moraes, ministro do STF, quer saber da defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em até cinco dias, qual a razão do desligamento da tornozeleira eletrônica utilizada por ele durante o cumprimento da prisão domiciliar em Maceió/AL.\nA decisão foi motivada por um alerta da Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas, responsável pelo monitoramento do equipamento, que informou que o dispositivo ficou sem bateria nos dias 2 e 3 de maio passados.\nNa decisão, o ministro pediu explicações sob pena de prisão de Collor e questionou também o motivo pelo qual a Secretaria só informou o desligamento cinco meses após ocorrido. O órgão tem 48 horas para apresentar suas justificativas.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.