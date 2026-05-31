O Secretário do Departamento de Segurança dos EUA confirmou, em entrevista, que os agentes do Serviço de Imigração poderão prender torcedores durante a Copa do Mundo da Fifa, que começa em junho. “Não estaremos nos estádios com o objetivo de fazer prisões, mas continuaremos a fazer isso”.\nEra esperado que o ICE iria atuar nessas duas frentes (segurança e imigração), durante os 78 jogos da Copa, num total de 104, que ocorrerão nos EUA. Recomenda-se que o turista carregue seu passaporte, exerça seu direito de ficar calado, utilize um red card, verifique a identidade do agente, não assine qualquer papel, nunca apresente documento falso, tenha contato de emergência. O melhor é prevenir.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.