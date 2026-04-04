Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Reprodução/TJRJ)\nA frase do título foi dita por juíza durante o terceiro dia da audiência de instrução do caso Henry, ainda em 2021. A acusação perguntava à testemunha sobre o que ela achava de Jairinho e a defesa interferiu dizendo que ela não tinha que dizer sobre o que achava e a acusação disse que não perguntou isso, que ele não estava prestando atenção. O causídico, então, ficou nervoso.\nA juíza, nesse momento, questionou: “Está estressado? O senhor não pode gritar assim aqui. Toma um Rivotril”. Ao final daquela audiência a prisão preventiva do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido por “Dr. Jairinho”, e da professora Monique Medeiros Costa e Silva, foi mantida.\nAgora, na última segunda-feira, 23, iniciou-se o Júri do caso Henry Borel, mas os advogados do Dr. Jairinho, acusado da morte do menino, deixaram o plenário, o que levou à suspensão da sessão e à revogação da prisão de Monique Medeiros.