O ministro Dias Toffoli, do STF, restringiu o acesso da CPMI do INSS aos documentos decorrentes das quebras se sigilos bancário, fiscal e telefônico do banqueiro Daniel Vorcaro, sócio do Banco Master, ao determinar que o material seja retirado da comissão e guardado na presidência do Senado até decisão definitiva da Corte.\nEle também negou pedido da defesa do banqueiro e manteve a legalidade das decisões da CPMI e da Justiça que determinaram as quebras de sigilo. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI, disse que a decisão do ministro causa indignação.\n“Essa decisão não é apenas estranha. É grave. Sempre que se afasta de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o acesso a documentos essenciais, enfraquece a investigação e amplia-se a desconfiança da sociedade sobre o que se tenta ocultar”, asseverou Viana. Como disse o jurista Wálter Maierovich, “Toffoli está mais sujo do que pau de galinheiro”. (Rcl 188.121).