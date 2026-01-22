Toda semana o ministro Dias Toffoli decide de forma bizarra em relação à investigação do tenebroso Banco Master. Agora ele determinou que o material probatório apreendido na ação policial que investiga os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional seja encaminhado para a Procuradoria-Geral da República.\nAntes ele havia determinado que todos os bens apreendidos fossem lacrados e mantidos sob custódia na sede do próprio STF, mas a Polícia Federal solicitou reconsideração da medida, dizendo que o risco de frustração da investigação, caso o material não fosse imediatamente submetido à exploração técnico-pericial, era muito grande. A PGR acatou o pedido, dizendo que o material deveria ficar sob a custódia da autoridade policial e, posteriormente, encaminhado ao Ministério Público. (PET 15.198).