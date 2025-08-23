No sábado, 16, um advogado foi alvo de um atentado a tiros no bairro Parque dos Servidores, zona leste de Ribeirão Preto/SP, ocorrido por volta de 11h10, momento em que a vítima saía de casa em seu veículo. Segundo a polícia, dois homens encapuzados, a bordo de uma Toyota Yáris fecharam o carro do causídico e efetuaram os disparos.\nUm outro veículo foi atingido no episódio, mas o seu ocupante não sofreu ferimentos. O advogado também saiu ileso. A OAB de Ribeirão Preto está acompanhando o caso e, em nota, informou que está prestando total assistência ao advogado e cobra rigor na apuração do crime.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.