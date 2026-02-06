O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve condenação e majorou indenização que deverá ser paga por um tatuador a uma cliente, pois ele não concluiu uma tatuagem. Os danos morais foram aumentados de 4 para 5 mil reais e os danos materiais foram mantidos em R$ 2,4 mil, uma vez que a cliente teve que concluir o serviço com outro profissional.\nConsta do processo que a mulher, em agosto de 2023, teve contato com o tatuador por meio das redes sociais, cujo preço foi de R$ 450 por uma tatuagem com a qual participaria de um festival. Ela aceitou e fez o pagamento, combinando a imagem de uma bruxa na perna. Porém, ela não foi concluída e a cliente queixou de dores.\nO tatuador se defendeu dizendo que a tatuagem deve ser concluída em apenas uma sessão e que só interrompeu o serviço porque a cliente sentia muitas dores e alegou ausência de culpa e que para marcar outra sessão cobraria um valor adicional. Sua defesa não foi acatada e o julgador entendeu que a interrupção se deu por circunstâncias alheias à vontade da cliente, que sentiu dores. (Processo 1.0000.25.103434-4/001).