Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), no Setor Oeste, em Goiânia. (Wildes Barbosa)\nOrloff Neves Rocha é desembargador no Tribunal de Justiça de Goiás e foi aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça por ter assediado uma colaboradora terceirizada durante atendimento técnico em seu gabinete. O CNJ entendeu que a conduta configurou assédio sexual e representou grave violação à dignidade sexual e à integridade física, psíquica e moral da mulher.\nConsta que uma colaboradora estava designada para formatar o computador do gabinete do desembargador e disse ter sido assediada durante o atendimento, em abril de 2021, às vésperas da aposentadoria dele. Ela disse que ele se aproximou com os braços abertos e a abraçou. Ela disse que ficou “estagnada, surpresa e assustada”.\nDisse que ao abraçá-la ele cheirou o seu pescoço e ela tentou se esquivar, mas ele insistiu, tirou a máscara e tentou beijá-la. Ela teria dito: “Não, desembargador, por favor, não”. Ao se virar para sair, ela disse que levou um tapa nas nádegas e ouviu a pergunta sobre “se precisava de mais alguma coisa”. Depois ela procurou colegas do setor, dizendo-se desesperada. Diante das provas apuradas, a sanção foi aplicada.