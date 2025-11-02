O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve uma sentença que condenou um trabalhador por litigância de má-fé depois que se constatou que o texto atribuído a uma Súmula do TST era falso, com indícios de que fora gerado por IA, utilizada pelo advogado.\nA Súmula foi citada como tentativa de contestar laudo de uma perícia médica e, em recurso, o trabalhador disse que a transcrição incorreta resultou de erro material, sem dolo ou intenção de enganar o Juízo, alegando que o uso de IA para redigir peças técnicas é comum, sem prejuízo à parte contrária.\nTais alegações, contudo, foram rejeitadas, pois tal conduta evidencia falta de boa-fé processual e se enquadra na hipótese de litigância de má-fé prevista na CLT. Disse, ainda, que não se tratou de mero erro de numeração de Súmula, mas de criação de conteúdo inexistente, com potencial para beneficiar a parte e induzir o Juízo ao equívoco. O recurso teve o seu provimento negado e foi aplicada multa de R$ 1.200 a ser descontada de eventual crédito do trabalhador e revertida à parte contrária. O número do processo não foi divulgado.