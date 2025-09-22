O STJ decidiu que os honorários advocatícios fixados em valores manifestamente irrisórios não podem ser revistos em recurso especial, sem que isso configure reexame de provas. No caso, a verba havia sido arbitrada em míseros cem reais sobre o valor atribuído à causa. O colegiado majorou o valor para mil reais.\nA Corte incialmente aplicou a Súmula 7, por entender que majorar o valor seria rever provas, mas em embargos de divergência, sob a alegação da defesa de que o STJ já havia sido tratado de forma diversa em outros precedentes, a Corte admitiu a revisão quando se tratar de honorários arbitrados em patamares ínfimos.\nO ministro João Otávio de Noronha entendeu que o valor ínfimo é incompatível com a dignidade da advocacia. Foi aprovada a seguinte tese: “1. Honorários advocatícios fixados em valor manifestamente irrisório podem ser revistos sem necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 2. A revisão de honorários irrisórios não se submete ao óbice da Súmula 7 do STJ”. (Processo EREsp 1.782.427).