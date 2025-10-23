O Tribunal Superior do Trabalho confirmou a validade de uma cláusula de convenção coletiva de trabalho que garante o pagamento de indenização a porteiros dispensados em razão da substituição de portarias presenciais por sistemas virtuais de monitoramento remoto.\nA referida cláusula estabelece que ao substituir os porteiros por centrais de controle remoto, as chamadas portarias virtuais, o empregador deverá pagar indenização equivalente a dez pisos salariais da categoria a cada trabalhador dispensado nessas condições.\nEssa cláusula foi questionada em ação proposta pelo Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança Privada do Estado de São Paulo, mas prevaleceu o voto da ministra Kátia Arruda, para quem a cláusula não impede a automação nem restringe a atuação das empresas de segurança, funcionando como mecanismo de compensação social para equilibrar os efeitos das inovações tecnológicas sobre os empregados. (ROT 1032549-64.2023.5.02.0000).