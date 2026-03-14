O Supremo analisou e deferiu o pedido de ingresso do Conselho Federal da OAB como amicus curiae no julgamento do Recurso Extraordinário 1.490.568 (Tema 1441 da repercussão geral), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, tendo como cerne a discussão acerca dos limites constitucionais do sigilo profissional da advocacia, especialmente no contexto de acordos de colaboração premiada.\nPara a OAB, tal matéria exerce influência direta sobre o núcleo das prerrogativas constitucionais da advocacia, com ênfase no sigilo profissional e na inviolabilidade do exercício da profissão. O presidente interino da Ordem, Felipe Sarmento, disse que “não se trata de proteger a classe, mas de resguardar uma garantia constitucional do cidadão. O sigilo profissional assegura que a defesa seja exercida com independência e confiança, elementos indispensáveis ao sistema de Justiça”.