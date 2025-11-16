“Não é moral destinar mais de meio milhão de reais à festa enquanto servidores públicos passam necessidades por não receberem seus proventos”, disse o juiz da Vara Única de Governador Nunes Freire/MA para determinar a suspensão do show da dupla Maiara e Maraisa, que seria realizado no sábado, 8, em comemoração ao aniversário da cidade.\nEmbora o município tenha pedido reconsideração da medida liminar, alegando que não havia mais atrasos salariais, o juiz sustentou o cancelamento do show, pois isso causaria “grave prejuízo ao erário”, devido a contratos já firmados. Essa farra, de fato, precisa acabar. Municípios paupérrimos preferem adotar a política do pão e circo do que cuidar de questões essenciais aos habitantes. (Processo 0802737-43.2025.8.10.0088).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.