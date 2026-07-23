A palavra estranha do título traduz prática bem corriqueira nesses tempos de redes sociais, quando os pais, avidamente, publicam fotos dos filhos a todo momento, começando pelo ultrassom, a rotina de escola, passeios e todo tipo de exposição, de forma exaustiva.\nMas, como fica a situação desses filhos quando crescem? Eles podem apagar esse passado digital? Até aonde vai o poder dos pais sobre a imagem dos filhos? Eles podem pedir a remoção do conteúdo depois de crescidos? Priscilla Montes, advogada, diz ao site Migalhas que a autorização dos pais não torna definitiva a permanência de fotos e vídeos publicados na infância e a criança contina sendo titular dos direitos à imagem, à privacidade e à proteção dos seus dados.\nA retirada, na prática, pode ser solicitada aos responsáveis pela publicação ou diretamente às plataformas, podendo ser acionados, em determinadas circunstâncias, os mecanismos previstos na LGPD, no ECA e no Poder Judiciário. Contudo, retirar um conteúdo não significa eliminar sua circulação. Mas não há uma idade especifica para que a vontade do filho prevaleça, devendo ser considerada sua maturidade.