Ela tem compulsão em furtar bebidas. A advogada identificada como Bruna Xavier Kfuri, de 31 anos, foi presa pela sexta vez pelo mesmo tipo de crime, ou seja, furto de bebida. Nessa nova investida, a causídica furtou quatro garrafas de champanhe importadas, além de três garrafas de whisky, também importados, num valor total de 4 mil reais. Ela tentou disfarçar fazendo uma compra de apenas 48 reais.
As imagens do circuito interno flagraram a advogada escondendo as garrafas sob o casaco. A polícia foi chamada e a sua prisão efetuada. Pela reincidência, ela não responderá em liberdade. Ela já foi presa em Niterói/RJ por estelionato depois de ter se hospedado em um hotel e apresentar comprovante de pix falso.