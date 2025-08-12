O STF formou maioria para condenar Fábio Alexandre de Oliveira, conhecido por ter sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes durante a invasão do 8 de janeiro, em Brasília. O relator do caso, o próprio Moraes (como assim?), foi acompanhado pelos ministros Zanin e Flávio Dino.\nPela idiotice o gajo poderá ser apenado com 15 anos de prisão, segundo os votos já apurados, incluindo reclusão e detenção, além do pagamento de 45 dias-multa calculados com base no salário-mínimo vigente à época dos fatos. Os ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia ainda não apresentaram seus votos, de forma virtual. (AP 2.503).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.