O ministro Alexandre de Moraes revogou parte das medidas cautelares relativas ao senador Marcos do Val. Ele havia deixado o país em julho, ao utilizar o passaporte diplomático, descumprindo determinações anteriores. Foram impostas restrições como bloqueio de salários, verbas de gabinete, bens, cartões e chaves Pix, além de uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno.
Com o retorno do senador, o ministro foi bonzinho e entendeu ser possível flexibilizar as medidas, sendo mantida apenas a proibição de deixar o país e a apreensão dos passaportes, uma vez que o parlamentar já demonstrou propensão à fuga. (Processo Pet 12.404).