O Ministério Público do Trabalho de Alagoas propôs ação civil pública contra o influenciador digital Rico Melquíades por assédio eleitoral contra funcionárias domésticas. O MPT pede, com urgência, o cumprimento de 18 obrigações, além de pagamento de R$ 5 milhões por danos morais coletivos.\nO influenciador teria coagido trabalhadoras por conta de divergências políticas, exposto dados pessoais nas redes sociais e adotado condutas que atentariam contra a dignidade das funcionárias. O seu vídeo teve grande repercussão e ele aparece ao lado de funcionárias e pergunta quem paga o salário delas. Ao ouvir que é ele, afirma que não quer petista trabalhando no local.\nEle publicou retratação no Instagram e pediu desculpas aos brasileiros e aos trabalhadores e afirmou que nenhum funcionário deve ser coagido ou obrigado a posicionamento ideológico pelo seu empregador. Disse que as pessoas que aparecem no vídeo são parentes suas e que tudo foi feito com consentimento.