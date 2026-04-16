A Advocacia-Geral da União solicitou ao Google que retire dos resultados de busca os sites que usam técnicas de inteligência artificial e deepfake para produzir imagens sexualizadas falsas de pessoas reais. A AGU expôs o crescente uso de expressões como nudity (produção de imagens sexuais falsas) e correlatas, desde meados de 2023.\nAlerta a FGV-Rio que as principais vítimas de nudificação sem consentimento são mulheres, crianças e adolescentes e requereu medidas por parte do Google no prazo de cinco dias. A primeira desindexação dos sites de nudificação diz respeito a uma listagem exemplificativa de mais de 40 links que estavam disponíveis.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.