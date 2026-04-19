O Juízo do Juizado Especial Cível de Jabaquara/SP negou o pedido de indenização realizado por Fernando Holiday, ex-vereador, contra o deputado Arthur do Val, entendendo que falas do parlamentar contra o autor durante transmissão ao vivo estavam inseridas no debate político e protegidas pela liberdade de expressão.\nO deputado teria se referido ao vereador como “filho negro, viadinho”, além de insinuar que ele não trabalhava e recebia dinheiro público de forma indevida. A suposta vítima pediu retratação pública e 60 mil reais de indenização por danos morais.\nO julgador entendeu as palavras como paráfrases do próprio vereador, quando comentou sua filiação ao PL após mudança de posicionamento político em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse na ocasião que “Bolsonaro está filiando um negro meio veado”. Esse episódio, para o juiz, foi o que motivou Arthur do Val a dizer o que disse. Por fim, entendeu que não houve abuso de direito nem ato ilícito indenizável, negando os pedidos. (Processo 1010898-75.2025.8.26.0003).