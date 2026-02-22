Foi condenada a Drogaria Araújo por danos morais em razão de impedir um vendedor de usar barba e bigode no trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a indenização por entender ter havido restrição estética sem justificativa ligada à função, além da discriminação, extrapolando o poder diretivo da empresa.\nO vendedor disse que sofria com cobranças da gerência da loja por conta de sua barba e bigode e que no último ano do contrato era coagido diariamente a retirar totalmente a barba e chegou a ser o brigado a assinar um registro de ocorrência elaborado pelo gerente, determinando que retirasse os pelos faciais sob pena de dispensa por justa causa.\nEle diz que retirou a barba, mas se sentiu mal, perdendo sua autoestima e identidade, alegando que outros empregados também usavam, mas a dele é que incomodava, por isso foi punido com advertência escrita. A empresa negou perseguição e hostilidade e que o vendedor não havia sido obrigado a tirar totalmente a barba. Porém, a sentença foi mantida. (Processo 0010155-47.2024.5.03.0023).