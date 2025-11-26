Os advogados do ex-presidente da República Jair Bolsonaro pediram a reavaliação da decisão que decretou a prisão preventiva sua, em razão do seu quadro de saúde. Pediram, ainda, ao ministro Alexandre de Moraes, que o STF considere a prisão domiciliar humanitária.\nEle passou por audiência de custódia no último domingo e a prisão foi mantida. Alegou que tentou abrir a tampa da tornozeleira com um ferro de soldar e disse ter sofrido “certa paranoia” que o levou a pensar que havia uma escuta escondida no equipamento, por isso tentou abri-lo. Ele afirma que tem tomado alguns medicamentos para tratar soluços e a defesa disse que podem causar quadro de confusão mental.\nO preso relatou que estava em casa com a filha, o irmão mais velho e um assessor, mas que nenhum deles presenciou a ação. Ele disse ter tido um surto dessa natureza em outra ocasião e que não teve intenção de tirar o equipamento para fugir, alegando que, na verdade, não houve rompimento da tornozeleira. Mas a prisão preventiva foi mantida.