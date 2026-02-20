O Tribunal de Justiça Carioca condenou os responsáveis pelo Américas Shopping ao pagamento de 20 mil reais a título de danos morais por conta de um roubo que ocorreu no estacionamento do estabelecimento. No caso, a consumidora ficou sob o domínio de um homem armado e alegou ter vivenciado momentos de terror.\nEm primeira instância o Juízo reconheceu a responsabilidade das empresas administradoras e emitiu a condenação referida. Ao chegar à Corte Estadual, reconheceu-se a falha na segurança, o que contribuiu para a situação sofrida pela consumidora, ultrapassando o mero aborrecimento, tendo atingido a sua esfera física e emocional.\nA tese da defesa, no sentido de que seria responsabilidade exclusiva do Estado, foi afastada, reafirmando-se que a segurança dos consumidores é dever do estabelecimento comercial. O voto da relatora foi acompanhado à unanimidade, concluindo se tratar de fortuito interno, aplicado quando o risco do evento está ligado à própria atividade desenvolvida. O número do processo não foi divulgado.