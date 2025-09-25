O Tribunal de Justiça Carioca condenou o ex-jogador e senador Romário (PL), bem como o advogado Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior, por terem fraudado a execução de um processo movido por uma empresa de construção civil. Essa informação foi repassada pelo jornalista Ancelmo Gois ao site Conjur, também reproduzida aqui nesta Coluna.\nA condenação foi por seis meses de prisão com substituição da pena por prestação pecuniária de 360 salários-mínimos em favor da construtora, além de uma indenização de R$ 2 milhões. O causídico foi condenado também a seis meses de prisão, substituída por prestação pecuniária de 360 salários-mínimos em favor da outra parte, bem como indenização de R$ 10 milhões.\nA acusação é de que Romário simulou dívidas milionárias com o advogado para impedir que valores fossem utilizados nos pagamentos de condenações já impostas em outros processos. O senador, por meio de nota, disse que “ainda cabe recurso, e há confiança plena na equipe jurídica para que tudo seja resolvido da melhor forma possível”. O número do processo não foi divulgado.