O desembargador Marcos André Chut, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, transformou casos jurídicos em romances. São casos que passaram por suas mãos ao longo de quase 30 anos de serviço público, numa ficção em forma de podcast intitulada “O invisível contador de histórias”, que se encontra disponível no Youtube e no Spotify.\nEle contou com a ajuda dos filhos, unindo a paixão pelos romances aos anos em que dedicou ao Direito, incluindo uma passagem pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como promotor e procurador. A primeira história se chama “O caso da flecha”, um episódio real de um menor atingido por uma flecha em uma noite de Réveillon.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.