O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse recentemente que somente se reuniu com Daniel Vorcaro, o notório ex-dono do Banco Master, juntamente com advogados, “em ambiente institucional” para tratar do caso em julgamento na Corte. Disse, ainda, que votou contra os interesses da instituição financeira naquele processo.\nEssa audiência teria acontecido em abril de 2024, quando o ministro recebeu Vorcaro e advogados em seu gabinete, como autoriza o Estatuto da Advocacia, onde falaram sobre o processo que envolvia usinas sucroalcooleiras. O Master tinha comprado precatórios dessas empresas, que poderiam perder valor se o STF não validasse as ações indenizatórias movidas por elas contra a União.\nO processo foi julgado pela 2ª Turma em junho de 2025 e a tese favorável ao Master prevaleceu, mas Gilmar foi voto vencido contra o pagamento dos precatórios. Em nota o gabinete disse que “em nenhum desses processos o ministro votou em sentido favorável aos interesses apontados pela reportagem – inclusive após a audiência mencionada”.