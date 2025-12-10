O ministro Nunes Marques, do STF, suspendeu no último dia 5 a decisão do STJ que havia afastado o governador Wanderlei Barbosa, que foi substituído por Laurez Moreira. O ministro entendeu que não houve demonstração de risco efetivo e atual que pudesse amparar a medida do ministro Mauro Campbell, do STJ.\nBarbosa foi afastado no âmbito da Operação Fames-19, que apura desvios públicos destinados ao enfrentamento da pandemia entre os anos de 2020 e 2021. Segundo a Polícia Federal, foram pagos mais de 97 milhões de reais para fornecimento de cestas básicas, num prejuízo que seria superior a 73 milhões ao erário.\nA decisão de Marques foi emitida no bojo de habeas corpus e, segundo o ministro, o afastamento cautelar causou impacto relevante sobre o exercício do mandato obtido por meio do voto popular e que, embora haja indícios de participação do paciente nos ilícitos apurados, não se formou um quadro probatório suficientemente consistente para justificar o seu afastamento do cargo, o que representaria excesso na intervenção sobre a administração estadual. Nunes suspendeu a medida do STJ e determinou que a liminar seja levada a referendo da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira.