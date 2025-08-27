A FIFCJ – Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica, a ABMCJ – Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica e a ABMCJ/TO vieram a público, por meio de uma Nota de Repúdio, se manifestar a respeito do silêncio institucional da UNITINS – Universidade Estadual do Tocantins, que estaria afrontando a dignidade humana e profissional em razão de violência institucional contra a mulher, que teria sido praticada por um coordenador de curso em desfavor da Professora Doutora Christiane de Holanda Camilo.\nEm 12 de fevereiro deste ano, a Professora Christiane de Holanda enviou comunicado, por escrito, ao reitor, ouvidor, diretor do campus, chefe da diretoria de gestão e desenvolvimento de pessoas, do departamento jurídico e do setor de LGPD e compliance da UNITINS, se reportando a violações ocorridas em reunião do dia 12 de dezembro de 2024, informando que todas as suas tentativas de diálogo se encerraram, dizendo temer por sua integridade física na instituição, tendo em vista a violação moral que sofrera durante a referida reunião por parte do coordenador.