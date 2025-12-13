Os Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por sua 2ª Turma, mantiveram condenação do Grupo Ibmec Educacional S/A a pagar indenização a uma aluna impedida de acessar disciplina obrigatória do curso de pós-graduação MBA em Controladoria.\nA aluna alega que desde 2024 enfrentou diversos problemas no curso, como reprovação indevida em disciplina, o que exigiu recurso para correção de notas. O caso grave ocorreu na disciplina “Business Game”, obrigatória na grade curricular. Ela não conseguia acessar o conteúdo na plataforma da instituição, já que as aulas eram ministradas ao vivo via Teams, sem gravações ou materiais disponíveis no ambiente virtual, ao contrário das demais disciplinas do curso.\nQuando conseguiu o acesso foi informada de que já estava concluída a disciplina e que ela não possuía notas ou registros de participação. Tentou solucionar via WhatsApp da instituição e foi orientada a solicitar trancamento para cursar posteriormente sem ônus, mas nenhuma plataforma de atendimento conseguiu resolver a situação.