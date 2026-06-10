Alexandre de Moraes, ministro do STF, defendeu regulação internacional que ponha fim ao anonimato nas redes sociais, garantindo, assim, a transparência quanto ao direcionamento dos algoritmos. Esse assunto foi tratado no painel “Democracia, Populismo e Polarização Ideológica”, debate ocorrido no primeiro dia do XIV Fórum de Lisboa.\nPara o ministro, há uma crença ingênua na neutralidade das plataformas digitais, que permitiu que empresas tecnológicas manipulassem dados, o que representa ameaças ao Estado Democrático de Direito. Ele diz ser urgente estabelecer uma regulação supranacional para proteger a soberania e combater a desinformação estrutural.\nPara Moraes, o mundo acreditou, inicialmente, que a internet democratizaria o debate público em igualdade de condições, mas o uso de algoritmos direcionados transformou o ambiente digital em um espaço de manipulação ideológica, que lucra com o engajamento e discurso de ódio. Acrescenta que o poder de informação e econômico concentrado nas plataformas ameaças diretamente as nações e a dignidade das pessoas.