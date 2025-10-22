A Vara do Trabalho de Guarujá/SP condenou o supermercado Carrefour a pagar indenização por danos morais no valor de 50 mil a uma ex-funcionária por ter fornecido refeições em condições inadequadas de higiene, com relatos comprovados de presença de larvas e insetos.\nTudo foi confirmado por testemunhas. Além da condenação em indenizar, o supermercado também terá de pagar auxílio-refeição de forma indenizada para cada dia trabalhado, conforme os valores previstos nas convenções coletivas da categoria, além de arcar com custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 5% sobre o valor da condenação.\nForam enviados, ainda, ofícios à Vigilância Sanitária e ao Ministério Público do Trabalho, que deverão adotar as providências necessárias a respeito das irregularidades comprovadas, comunicando ao juízo sobre as medidas adotadas. (Processo 1000875-64.2025.5.02.0302).